ALTRA TRENTO A SINISTRA * ” CONCESSIONE DI SPAZIO PUBBLICO AI FASCISTI DI FORZA NUOVA: SABATO 21 APRILE ADERIREMO AL PRESIDIO ANTIFASCISTA “

Ancora una volta la città di Trento subirà l’oltraggio della concessione di uno spazio pubblico ai fascisti di Forza Nuova.

Non sono bastate evidentemente le esibizioni di adesione all’ideologia fascista a cui abbiamo assistito nella recente campagna elettorale nazionale.

Ancora impressi nella nostra memoria recente dovrebbero essere i manifesti di propaganda elettorale con dicitura “i fascisti votano Fn”, regolarmente affissi e non censurati in alcune città italiane. Ancora impressa nella nostra memoria meno recente dovrebbe essere la biografia politica del leader di Forza Nuova.

Fingere che non siano fascisti, appellarsi a una democrazia dai contorni sempre più sfumati, dal valore sempre più soggettivo, non fa altro che portare anche la nostra città nel vortice di rigurgito neofascista che colpisce l’Europa.

Gli slogan che caratterizzano la propaganda di Fn e di altre organizzazioni affini rappresentano un grave pericolo per la coesione sociale, un grave pericolo per la serena e sana crescita delle nuove generazioni, un grave pericolo per i valori che hanno ispirato madri e padri costituenti, ben declinati anche nello statuto comunale, che troppo spesso rimane solo un mero atto burocratico.

La polizia municipale a cui si chiedono permessi per occupare spazi pubblici non ha evidentemente ricevuto indicazioni in merito da chi ha responsabilità politica e di governo della città e che finora ha sottovalutato il fenomeno, nascondendo come sempre la polvere sotto il tappeto.

Faccio appello a tutte le persone a cui sta a cuore la buona coesione sociale della nostra bella comunità perché aderiscano al presidio organizzato in piazza Battisti alle ore 11 domani, sabato 21 aprile, per ribadire che Trento è città di pace e di accoglienza, all’insegna dell’antifascismo e dell’antirazzismo.

La mia assenza sarà dovuta solo ed esclusivamente a seri problemi familiari.

*

Antonia Romano

consigliera comunale di Altra Trento a sinistra

componente del coordinamento nazionale di Potere al popolo