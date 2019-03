” Alto Garda Cooking Lab ” * FOOD: «L’8 Marzo a Riva del Garda inaugurazione della scuola di cucina, pasticceria e gelateria, per amatori e professionisti »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Alto Garda Cooking Lab. Venerdì 8 Marzo a Riva del Garda sarà inaugurata l’Alto Garda Cooking Lab, scuola di cucina, pasticceria e gelateria per amatori e professionisti.

La creazione di un punto di formazione per professionisti ed amatori del settore alberghiero e della ristorazione nasce inizialmente dalla volontà di Giuseppe Peluso, fondatore e titolare dell’azienda di prodotti per gelateria Pnp e del brand Gran Roma.

L’idea viene maturata e condivisa in questi ultimi cinque anni con Marco Salvotelli e vede quest’anno la sua realizzazione nel centro Alto Garda Cooking Lab, che vuole diventare un luogo di riferimento per appassionati e professionisti di tutto il mondo: un laboratorio di idee, confronto, crescita professionale e formazione continua per tutti.

La necessità di formarsi è oggi elemento imprescindibile in qualsiasi settore ed a qualsiasi livello e posizione retributiva. La formazione deve essere continua e qualificata.

“Il nostro obiettivo – ci dice Giuseppe Peluso – è spingere coloro che lavorano giorno e notte nei propri laboratori a guardare al futuro, formarsi e confrontarsi con i colleghi, con chi fa ricerca e sviluppo, per aiutare l’artigiano a migliorare il proprio prodotto. Vogliamo catturare l’anima degli operatori risvegliando la passione e la voglia di innovarsi, al fine di creare prodotti e servizi che vanno oltre il concetto di qualità, perseguendo quello dell’eccellenza.”

Nel nuovo centro, sorto all’interno della sede di Pnp, il laboratorio è attrezzato per ospitare un massimo di 20 partecipanti per ogni corso. L’offerta didattica è suddivisa in corsi per amatori, corsi base e di specializzazione rivolti ai professionisti o a chi possiede già i fondamenti base della professione. Nel laboratorio saranno ospitati corsi di gelateria, pasticceria, cucina, pizzeria e panificazione.

FORMAZIONE PERSONALIZZATA INDIVIDUALE

Il centro Alto Garda Cooking Lab vuole diventare sede ospitante per demo aziendali o per chiunque abbia la voglia di formarsi e confrontarsi.

La formula di formazione personalizzata individuale può essere importante per chi vuole aprire una gelateria o una pasticceria in Italia o all’estero.

Alto Garda Cooking Lab è in grado di offrire una consulenza a 360° sia sotto il profilo tecnico, sia per quello economico, autorizzativo e di promozione aziendale, offrendo così un pacchetto “chiavi in mano”.

CORSI BASE

I corsi base sono strutturati in due giornate da sette ore ciascuna, per avere il massimo dell’attenzione da parte del corsista e la massima resa da parte del docente. Questi, sono rivolti a persone che hanno curiosità, a coloro che già lavorano nel settore oppure a chi vuole trovare in questo lavoro un rilancio e nuove opportunità di impiego o auto-imprenditorialità.

Questi corsi, ai quali potranno partecipare professionisti e amatori, saranno dedicati alla pasticceria, gelateria e cucina

CORSI SPECIALIZZAZIONE

I corsi di specializzazione per pasticceria e gelateria sono anch’essi strutturati su due giornate da sette ore ciascuna: sono dedicati a chi ha già un minimo di esperienza nel settore, chi desidera approfondire le proprie competenze o semplicemente ha voglia di aggiornarsi e confrontarsi con i propri colleghi.

CORSI AMATORIALI

I corsi per amatori sono proposti in orario serale post-lavoro, dalle 19.30 alle 22.30; in questi la teoria del docente si alternerà alla pratica dei corsisti, i quali avranno la possibilità di lavorare e toccare con mano le creazioni.