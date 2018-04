ALPINI TRENTO 2018 * L’APP UFFICIALE DELL’ADUNATA: DISPONIBILE SIA PER IL SISTEMA OPERATIVO IOS, COMPATIBILE CON IPHONE, IPAD E IPOD TOUCH CHE PER ANDROID

Una App che potrà essere scaricata sui telefonini e fornirà in tempo reale tutte le informazioni sull’Adunata in programma a Trento dal 10 al 13 maggio.

Sarà sufficiente andare sul proprio App Store e scaricare Adunata Trento 2018 per avere a portata di mano le mappe con le indicazioni dei principali punti di interesse della manifestazione, ma anche informazioni utili su mezzi di trasporto, parcheggi, strade chiuse, eventi, manifestazioni e i siti dove dormire o installare le tende.

L’applicazione, sviluppata da Ectrl Solutions di Trento, da qualche giorno è disponibile sia per il sistema operativo iOS, compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, che per Android: uno strumento che, oltre la sua indubbia utilità pratica, consente di mandare in soffitta lo stereotipo dell’alpino poco avvezzo alla tecnologia.

Una volta avviata l’app ci si trova davanti a cinque sezioni. Nella prima è contenuto il programma della manifestazione, mentre nella seconda e nella terza sono inseriti l’ordine di sfilamento e gli eventi della tre giorni. Quindi le informazioni sull’Adunata Card, che al costo di 5 euro permetterà di muoversi liberamente su tutti i mezzi pubblici e visitare le attrazioni museali del Trentino.

Di grande utilità anche la mappa georeferenziata sulla quale sono riportati diversi servizi e punti di interesse quali attendamenti, posti di primo soccorso, info-point, zone di ristoro, i punti vendita delle cartoline, le Cittadelle della Protezione Civile e degli Alpini.

L’app ufficiale, che sarà costantemente aggiornata e consentirà di muoversi agilmente nell’ambito della manifestazione, riporta anche i numeri utili, da quelli prettamente Alpini ai numeri sanitari e di emergenza.

Infine, la finestra sul territorio: con pochi e semplici click sarà possibile avere informazioni turistiche sul Trentino e andare alla scoperta delle sue bellezze, dai prodotti enogastronomici ai principali siti museali, dalle testimonianze storiche della Prima guerra mondiale agli itinerari più suggestivi.