ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP: OGGI OLTRE 400 ATLETI IMPEGNATI NELLE SELEZIONI NAZIONALI

Prenderà il via oggi l’edizione 2018 dell’Alpecimbra Fis Children Cup, che per il settimo anno consecutivo animerà le piste di Fondo Grande a Folgaria, ormai sede fissa dell’evento che ha preso l’eredità dell’ex Trofeo Topolino e che rappresenta da sempre un trampolino di lancio verso il grande Circo Bianco per le giovani leve dello sci alpino delle categorie under 14 e under 16.

Le prime due giornate, domani e martedì 6 marzo, saranno destinate al Memorial Giovanni Tononi, ovvero alle selezioni della squadra italiana, che vedranno confrontarsi i migliori atleti provenienti da tutta Italia, convocati dai rispettivi comitati regionali.

Saranno ben 440 gli sciatori in gara: domani gli under 14 (ragazzi) saranno impegnati nello slalom gigante sulla pista Agonistica e gli under 16 (allievi) nello slalom speciale sulla vicina pista Martinella Nord. Il via delle gare è previsto per le ore 9, con il pubblico presente che potrà seguire comodamente dal parterre l’intero sviluppo delle due prove.

Martedì ragazzi e allievi gareggeranno a piste e discipline invertite, ovvero i primi in slalom speciale e i secondi in slalom gigante. I migliori andranno a comporre i Team A e B dell’Italia e prenderanno parte alla fase internazionale in programma venerdì 9 e sabato 10 marzo, alla quale sono già iscritti atleti provenienti da 38 diverse nazioni.

Tra di esse c’è anche la Norvegia, tra le più attese assieme alle altre big europee Italia, Germania, Francia, Svizzera, Svezia e Finlandia, ricordando anche la significativa presenza di

Argentina, Brasile, Cile, Nuova Zelanda, Australia, Giappone, Armenia, Messico e Cipro, quest’ultima alla sua prima partecipazione di sempre.

Le piste di Folgaria si presenteranno nella loro veste migliore e faranno da palcoscenico a quello che, a tutti gli effetti, è un Mondiale giovanile per under 14 e under 16. Ne è felice testimonianza il fatto che ben undici medagliati olimpici dei recenti Giochi di Pyeonchang siano transitati dalla rassegna giovanile organizzata dal comitato presieduto da Fabrizio Gennari.

Stiamo parlando degli austriaci Marcel Hirscher e Katharina Gallhuber, del norvegese Henrik Kristoffersen, dello svizzero Beat Feuz, dei francesi Alexis Pinturault e Victor Muffat Jeandet, delle statunitensi Mikaela Shiffrin e Lindsey Vonn, della portacolori del Liechtenstein Tina Weirather. Pure le due azzurre Sofia Goggia e Federica Brignone, in gara solo alle selezioni nazionali, sfiorarono per poco la qualificazione alla fase internazionale. A dire la verità, la bergamasca aveva conquistato la maglia azzurra, ma un infortunio al ginocchio nella gara di gigante la costrinse a tornare a casa in anticipo.

Tra le selezioni del Team Italia e la fase internazionale, ci sarà anche l’atteso appuntamento con la novità “team event”, la spettacolare gara a squadre in notturna che verrà disputata mercoledì 7 marzo sulla pista Dosso della Madonna (batterie di finale a partire dalle ore 18.30), mentre giovedì 8 marzo a Folgaria (ore 18) è prevista la cerimonia inaugurale con la sfilata delle nazioni partecipanti e l’accensione del tripode.

TUTTE LE GARE IN DIRETTA STREAMING

Tutte le gare dell’Alpecimbra Fis Children Cup – 47° Criterium Internazionale Giovani Fis verranno trasmesse in diretta streaming, che potrà essere vista in tutto il mondo collegandosi al sito ufficiale dell’evento www.tts.tn.it, condiviso pure da www.fisitrentino.it e dal produttore del servizio www.sportcultura.tv.

Verranno trasmesse, con grafica e commento in italiano (e in lingua inglese per le competizioni internazionali) le Selezioni del Team Italia lunedì 5 marzo e martedì 6 marzo dalle 9,30 del mattino fino alla conclusione gare, quindi il Team Event di mercoledì 7 marzo dalle 14,30. Diretta anche per l’Alpecimbra Fis Children Cup internazionale di venerdì 9 e sabato 10 marzo.