ALPE CIMBRA * WEEKEND PASQUALE: SARÀ APERTO FORTE BELVEDERE-GSCHWENT E RIAPRIRÀ BASE TUONO

Natale con i tuoi… Pasqua con noi sull’Alpe Cimbra Possiamo proprio dire Pasqua come a Natale! Grazie alle recenti nevicate e alle temperature decisamente sotto le medie del periodo, il panorama sull’Alpe Cimbra di Folgaria Lavarone e Lusérn, in Trentino, è decisamente invernale: tutti i 100 km di piste della Skiarea, le piste per lo sci nordico, i percorsi per le ciaspole e le fat bike saranno in perfette condizioni e pronti ad accogliere coloro che vorranno approfittare di questa fantastica coda dell’inverno.

Tanti i pacchetti vacanza proposti dagli Hotel e Residence dell’Alpe Cimbra (www.alpecimbra.it) che coniugano lo sci ad eventi tipicamente pasquali: la caccia al coniglio nel centro di Folgaria, il trekking con le caprette, le visite alle fattorie didattiche.

A rendere speciali le vacanze la buona cucina trentina, con i piatti della tradizione pasquale, da gustare negli hotel, nei ristoranti, nelle malghe e nei rifugi.

Per il weekend Pasquale sarà aperto Forte Belvedere-Gschwent e riaprirà Base Tuono.

Grazie alla Trentino Guest Card gli ospiti dell’Alpe Cimbra potranno godere gratuitamente dell’accesso anche ai vicini musei di Trento (Muse) e Rovereto (Mart) e a Castel Beseno.