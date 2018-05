ALPE CIMBRA (TN) * CAMPIONATI ITALIANI DI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE: AL VIA I PREPARATIVI

Al via i preparativi per i prossimi “Campionati italiani di pattinaggio artistico a rotelle”, in programma a Folgaria (Tn). Da Ponte di Legno il testimone di capitale del pattinaggio artistico a rotelle passa ufficialmente a Folgaria, dove dal 23 luglio al 4 agosto si svolgerà il Campionato Italiano Libero – Coppie Artistico – Coppie Danza categorie Juniores-Seniores-Jeunesse-Cadetti e Solo Dance Divisione Internazionale categorie Juniores Seniores.

Uno degli appuntamenti più importanti per le società di pattinaggio artistico a rotelle è quello dei Campionati Italiani: un obbiettivo prestigioso e ambito da tutti gli atleti, frutto di tanto lavoro, costanza e passione; possibile punto di partenza per proiettarsi verso nuove esperienze di crescita, che potrebbe condurre ai più elevati traguardi internazionali.

Per il 2018 questo appuntamento è sull’Alpe Cimbra, tra gli “Altipiani Trentini” (Folgaria, Lavarone e Lusérn) situati nel Trentino sud-orientale. Folgaria è una delle più antiche comunità del Trentino, un centro turistico vivace ed attrezzato che offre infinite opportunità a carattere naturalistico, sportivo e storico culturale. Una spettacolare cornice di paesaggi naturali incontaminati per poter vivere lo sport a 360°, ma anche tanta cultura, buona cucina e tradizioni.

Sarà il “Palafolgaria” il luogo dove si disputeranno i CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2018, grazie alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale di Folgaria, alla stretta collaborazione con l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra di Folgaria, Lavarone, Lusérn e all’ASD Roller Club Montebelluna-Maser alla quale quest’anno la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha voluto assegnare l’organizzazione di questo importante evento.

Il Palafolgaria si trasformerà per l’occasione in un “villaggio delle rotelle” dove saranno presenti anche gli stand espositivi dei maggiori partner di settore.

Saranno presenti circa 500 atleti provenienti da tutta Italia, pronti a contendersi il tricolore nelle diverse categorie. Insieme ai loro accompagnatori e tecnici si alterneranno durante tutto il periodo di gare. Competizioni di altissimo livello che vedranno scendere in pista atleti di età compresa tra i 14 e i 24 anni. Le giornate più importanti potranno muovere fino a 1000 persone al giorno, provenienti dalle regioni limitrofe.

Un evento che come tutti gli anni ha avuto un grande ritorno di pubblico oltre a un importante interesse a livello internazionale. Negli anni scorsi infatti più di un milione di persone in tutto il mondo ha seguito in diretta streaming i Campionati Italiani di queste categorie per la spettacolarità e il livello tecnico espresso dagli atleti, frutto di una “Scuola italiana di pattinaggio” ammirata e seguita a livello mondiale.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, dalla Provincia di Trento e dai Comuni di Folgaria (Tn), Montebelluna (Tv) e Maser (Tv).

Per seguire l’evento sui social #RollerClubMontebellunaMaser. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sulla FisrTv mentre si potranno seguire sul sito e sui social FISR tutte le gare ed i risultati della manifestazione.