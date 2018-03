ALPE CIMBRA * FIS CHILDREN CUP NEWS 2018: DUE LE NOVITÀ INTRODOTTE IN QUESTA EDIZIONE, NATIONALS TEAM EVENT E PARALLELO DEI MAESTRI

L’edizione 2018 del prestigioso evento internazionale dedicato alle giovani promesse dello sci internazionale si arricchisce di nuovi appuntamenti con l’obiettivo di rendere la manifestazione sempre più avvincente e coinvolgente, sia per chi vi partecipa in veste di atleta sia per il pubblico che verrà ad assistere.

Due le novità introdotte in questa edizione:

– il Nationals Team Event: un parallelo che vedrà gli atleti delle delegazioni dei vari paesi sfidarsi sulla pista di Costa appositamente illuminata e dove non mancheranno gli effetti speciali e scenografici. L’evento voluto e coordinato dallo Skiteam Altipiani assegnerà un punteggio che andrà a sommarsi nella classifica finale a squadre per l’assegnazione finale di sabato.

Nel parterre di gara non mancherà il dj set (ospite d’eccezione lo speaker di Capital Radio, la radio più popolare a Londra, Ryan Arnold), l’animazione e l’intrattenimento.

*

Programma:

7 marzo

– 14.30 fasi eliminatorie Nationals Team Event

– 18.30 finali Nationals Team Event

10 marzo

– 20.30 Parallelo di slalom gigante dei maestri di sci

All’evento parteciperanno tutte le scuole di sci dell’Alpe Cimbra, con una squadra composta da 2 maschi e 2 femmine, sfidandosi dalle ore 20.30 sulla pista illuminata di Costa. Al termine verranno eletti il maestro e la maestra dell’Alpe più veloci del 2018.

Il tutto all’insegna di una skiarea Alpe Cimbra che riconferma l’entusiasmo e l’impegno nella ricerca di momenti che esaltino la sua capacità di organizzare eventi sportivi importanti e innovativi.