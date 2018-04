ALOTTI – UIL TRENTINO * 25 APRILE: ” PER TUTTI NOI LA FESTA DELLA LIBERTÀ E DEMOCRAZIA, VALORI NON DOVUTI “

Il 25 aprile, senza retorica, è per tutti noi la Festa della Libertà. Sono molti quelli che sembra che si impegnino ogni giorno di più per ritornare ad un triste passato e la gente sembra non interessata o forse non preparata per evitarlo.

La democrazia e la liberta’ non sono dei valori dovuti, ma penso vadano conquistati e consolidati certamente con impegno quotidiano anche del sindacato.

Viviamo sempre più una sensazione di ingiustizia e di insicurezza, a partire dal lavoro, valore fondante della nostra Costituzione repubblicana, che se persiste non potra’ che portare alla negazione stessa della liberta’ e della democrazia. Bisogna volere, pretendere ed operare, tutti, affinche’ ciò non possa accadere!

Walter Alotti

Segretario generale Uil Trentino