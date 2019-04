Alleanza democratica autonomista * lezioni suppletive – Camera Deputati: « È Giulia Merlo LA candidata nel collegio di Trento il 26 maggio »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Sarà GIULIA MERLO, 31 anni, trentina, laureata in giurisprudenza all’Università di Trento, avvocato, giornalista professionista, cronista parlamentare del quotidiano nazionale “Il Dubbio”, la candidata alle elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel collegio uninominale di Trento – Valli di Sole e del Noce, il prossimo 26 maggio, per l’Alleanza democratica autonomista.

Una candidatura nel segno della novità e della competenza, per esprimere un’autorevole rappresentanza, in Parlamento, del Trentino, dei suoi valori di Autonomia, solidarietà, sviluppo sostenibile.

L’hanno deciso stamane, alla fine di un confronto durato tre ore, i rappresentanti delle sei forze politiche (Partito democratico del Trentino, Futura – Partecipazione e Solidarietà, Unione per il Trentino, Verdi, Socialisti, Liberi e Uguali) che hanno dato vita, per questo importante passaggio elettorale che si terrà nello stesso giorno delle consultazioni europee, ad una coalizione che si chiamerà “Alleanza democratica autonomista”.

Le formazioni politiche dell’Alleanza democratica autonomista hanno concordato sulla necessità di unire le forze per contendere con convinzione ed energia alla destra, il 26 maggio, i collegi uninominali di Trento e di Pergine per la Camera dei deputati.

Per decidere la candidatura per il collegio di Pergine l’Alleanza si ritroverà martedì pomeriggio, una volta conclusa la verifica delle disponibilità esplorate nei giorni scorsi.

Per l'Alleanza Democratica Autonomista

Lucia Maestri