Alexander SchusteR * +Europa: « costituito il Gruppo Di Trento Alla presenza del Segretario nazionale Benedetto Della Vedova »

28 giugno: costituito il Gruppo +Europa Trento

Alla presenza del Segretario nazionale di +Europa Benedetto Della Vedova si è formalizzata la costituzione del gruppo +Europa Trento, associazione di iscritti del Partito, ma che accoglierà nel prossimo futuro anche iscritti territoriali.

Il nuovo direttivo è così costituito:

Alexander Schuster, componente dell’Assemblea nazionale, nel ruolo di coordinatore

Matija Cubrilo, studente di Studi internazionali, nel ruolo di vice-coordinatore

Ivan Fent, responsabile commerciale, nel ruolo di tesoriere

Enrico Oliari, giornalista pubblicista, e Leonardo Baccin, studente di Studi internazionali, membri

All’evento, tenutosi al wine-bar Scrigno del Duomo, hanno partecipato molti iscritti trentini e non, così come molti simpatizzanti. Il Segretario nazionale ha parlato dei rischi di isolamento dell’Italia sulla scena internazionale, anche economica, e ha discusso con i presenti del partito e delle sfide future. In particolare, ha poi garantito il massimo sostegno in vista delle elezioni comunali trentine del 2020, nelle quali il movimento è chiamato a portare i valori ecologisti e liberali e con le proprie nuove idee a determinare innovazione nella politica locale trentina.

Riccardo Magi, primo parlamentare a raggiungere Lampedusa, è da ieri sulla nave Sea Watch. Riccardo si è scusato per l’assenza, ma si è voluto collegare in audio-video con il gruppo di Trento, raccontando la situazione grave sulla nave e come questo braccio di ferro sia parte della propaganda permanente del Governo.

Alexander Schuster ha lamentato come «i problemi del Paese siano ben altri. Le aziende sono sempre più in crisi, i piccoli e grandi negozi chiudono, i laureati vanno all’estero, la tassazione nella prima parte dell’anno è tutt’altro che “flat”. L’ISTAT certifica che è in crescita ed anzi, è la più alta dal 2015. Gli italiani si concentrino sui loro risparmi e sul futuro loro e dei loro figli. Non si facciano distrarre da quaranta naufraghi in balia delle onde del Mediterraneo».