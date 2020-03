ALEX MARINI (M5S) * PRESIDENZA MART ROVERETO (TN): « IN ARRIVO IN CONSIGLIO PROVINCIALE UNA MOZIONE PER RIMUOVERE SGARBI »

Ho letto le dichiarazioni dell’assessore Bisesti in merito a quanto affermato da Vittorio Sgarbi sul coronavirus. Condivido la necessità di evitare polemiche in un momento grave come questo. Trovo anche positiva la presa di distanza dello stesso Bisesti dalle ultime sparate di Sgarbi. Ciò detto l’assessore non può non capire le ragioni per le quali Sgarbi va rimosso dal ruolo di presidente del Mart.

Anche lasciando perdere il pregresso, un individuo che si permette di incitare milioni di persone a disobbedire alle decisioni prese dalle Istituzioni per tutelare la salute di tutti sulla base di attente valutazioni tecnico scientifiche, e per di più lo fa utilizzando un linguaggio infarcito di insulti e becere offese, non può in alcun modo rappresentare o anche solo essere associato a un’istituzione come il Mart e quindi al Trentino.

A nulla valgono le argomentazioni da legulei sull’insindacabilità delle dichiarazioni di un parlamentare. Lo Sgarbi Vittorio parlamentare non è infatti persona altra rispetto allo Sgarbi Vittorio presidente del Mart o allo Sgarbi Vittorio investito di decine di altri ruoli. La carica che riveste in Parlamento lo rende forse non perseguibile per via giudiziaria, nonostante abbia aizzato i suoi seguaci a non rispettare le norme poste a tutela della salute loro e delle persone che li circondano, ciò non significa però che egli non debba rispondere dei suoi comportamenti di fronte all’opinione pubblica e in sede politica. Chi, e non dall’altro ieri, si rende protagonista di comportamenti come quelli periodicamente messi in atto da Sgarbi non è evidentemente degno di ricoprire un ruolo come la presidenza del Mart e di rappresentare il Trentino agli occhi dell’Italia e del mondo. Il fatto che Sgarbi sia anche un parlamentare non costituisce affatto un’attenuante, al contrario semmai è un’ aggravante.

In questo momento sto completando la stesura di una mozione per chiedere che la Giunta provinciale rimuova Vittorio Sgarbi dal ruolo di presidente del Mart. Una volta terminato, il documento sarà sottoposto all’attenzione di tutti i Consiglieri provinciali per poter essere discusso appena possibile in Consiglio provinciale.

In quella sede ciascuno si assumerà le proprie responsabilità di fronte a una situazione che è perdurata fin troppo e che, viste le abituali intemperanze di Sgarbi, potrà prevedibilmente solo peggiorare in futuro.

*

Alex Marini (M5S)

Consigliere della Provincia autonoma di Trento