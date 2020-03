AGRARIA RIVA DEL GARDA * CORONAVIRUS: « AVANTI NELRISPETTO DELLE NORMATIVE, GARANTITI SERVIZI E APPROVVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI ANCHE CON CONSEGNE A DOMICILIO »

La Natura non si ferma, Agraria non si ferma!

Di fronte all’emergenza sanitaria in corso che ha rivoluzionato le vite di tutti noi, Agraria Riva del Garda reagisce e guarda avanti, ma nel pieno rispetto di tutte le normative per la protezione dei suoi collaboratori e dei suoi clienti. Questa situazione in pochi giorni ha cambiato completamente le regole della catena produttiva e le relazioni con i clienti. Agraria Riva del Garda ha deciso di essere proattiva e stare loro vicino, garantendo una serie di nuovi servizi e l’approvvigionamento dei suoi prodotti disponibili nello store aziendale.

La natura non si ferma, come ben sa chi lavora nella agricoltura, quindi l’azienda ha ristrutturato la sua organizzazione per continuare a lavorare per la popolazione. In questo senso, le parole del Direttore Generale di Agraria Riva del Garda Massimo Fia:“Ringrazio uno per uno tutti i nostri collaboratori che in un momento come questo stanno dando prova di responsabilità e attaccamento aziendale”. Per questo motivo, Agraria Riva del Garda ha deciso di intraprendere una serie di misure, istituendo un servizio di consegna della spesa a domicilio e dal 1° aprile partirà Smart Wine: quattro degustazioni online con il sommelier Antonio Garofolin. Attività svolte nella totale sicurezza per i collaboratori che lavorano nel punto vendita di Riva del Garda, tutti dotati di guanti e mascherine a norma di legge e protetti da barriere di plexiglas alle casse dello store. In questo senso, vicina a tutta la popolazione e al sistema produttivo, Agraria Riva del Garda vuole ringraziare e si stringe attorno a tutti gli operatori della sanità e delle forze dell’ordine per la dedizione, lo spirito di sacrificio e l’impegno che stanno mettendo in campo per combattere questo nemico invisibile.

*

Agraria ti porta la spesa a casa!

Per garantire gli approvvigionamenti alla popolazione, Agraria Riva del Garda ha istituito un servizio di consegna a domicilio della spesa. Da oggi e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria sarà possibile fare la spesa direttamente da casa e in totale sicurezza, scegliendo tra i numerosi prodotti che lo Store offre: non solo olio e vino ma anche pasta, pane, riso, farine, ortofrutta, sughi, carne, salumi, formaggi, confetture, sottolio, dolciumi e molto altro. Un elenco dei prodotti disponibili nello store è consultabile alla pagina web http://store.agririva.it/.

*

Come fare per ordinare la spesa a casa?

Per usufruire del servizio è sufficiente inviare la lista della spesa via mail a store@agririva.it o con un messaggio WhatsApp al numero 345 2269910 indicando nome e cognome, indirizzo di consegna e numero di telefono. In alternativa, è possibile chiamare il numero 0464 552133, ma solamente se non si ha la possibilità di usare il computer o WhatsApp.

Il servizio a domicilio è gratuito e prevede una spesa minima di 30 euro.

*

Come fare per saldare il conto della spesa?

Semplicissimo! Agraria comunicherà l’importo totale al cliente il quale, al momento della consegna, potrà scegliere se pagare con carta di credito, bancomat o contanti. In caso di pagamento in contanti, al cliente verrà chiesto di inserire in una busta chiusa l’importo esatto della spesa. Per ridurre al mimino i contatti e velocizzare le operazioni, si consiglia sempre di utilizzare i mezzi elettronici di pagamento.

*

Consegna degli ordini

Tutti gli ordini pervenuti entro le 11.30 saranno consegnati entro la fine del pomeriggio del giorno stesso. Gli ordini pervenuti dopo le 11.30 saranno consegnati la mattina del giorno successivo. Non è possibile effettuare ordini dopo le 17.30. Il nostro personale incaricato per la consegna è sempre munito di mascherina e guanti protettivi.

*

Dove consegniamo?

Le consegne sono possibili solamente nei comuni di Riva del Garda, Arco, Dro, Nago-Torbole e Tenno. In alternativa, sempre con le stesse modalità, è possibile ritirare la tua spesa direttamente alla cassa durante gli orari di apertura del negozio: dal lunedì al sabato, 8.30-12.30 e 15.00-19.00. A proposito, ricordiamo che secondo le disposizioni di legge, vige il divieto di spostamento al di fuori del proprio comune di residenza.

*

Smart Wine: degustazioni online con il sommelier Antonio Garofolin

In questo periodo in cui i corsi di Agraria Riva del Garda e le serate a tema sono sospesi, le degustazioni guidate diventano online in tempo reale attivando “Zoom”, una piattaforma di videoconferenza in cui i partecipanti possono vedersi e interagire in tutta libertà. Il sommelier Antonio Garofolin illustrerà le caratteristiche del vino proposto e insieme lo degusterà coi partecipanti, scoprendone profumi e sapori, illustrando le modalità di servizio e azzardando qualche abbinamento.

Il pacchetto unico è gratuito e comprende 4 appuntamenti di 40 minuti ciascuno, nei quali verrà degustato un vino della Cantina di Riva. A carico dei partecipanti il solo costo dei vini per un totale di 39 euro, consegnati gratuitamente a domicilio in un’unica soluzione.

Le date delle degustazioni online

Mercoledì 1° aprile ore 18.00 Bianco Trentino Doc Biologico 2028

Venerdì 3 aprile ore 18.00 Riva’ldego – Teroldego IGT Vigneti delle Dolomiti 2018

Lunedì 6 aprile ore 18.00 Gère – Rosso Trentino Doc 2016

Mercoledì 8 aprile ore 18.00 La Préa – Gewürztraminer Trentino Superiore Doc 2018

La sessione di degustazione è rivolta ai soli residenti dei 5 comuni dell’Alto Garda (Riva del Garda, Arco, Tenno, Nago Torbole e Dro) ed è riservata ai primi 20 prenotati.

Per iscrizioni e maggiori dettagli, è possibile inviare una mail a: communication@agririva.it o chiamare il numero 347 1688205. Si accettano iscrizioni fino a lunedì 30 marzo.

Il regolamento completo dei servizi è disponibile nella sezione “News” del sito www.agririva.it.