AGIRE PER IL TRENTINO * MANIFESTI ELETTORALI IMBRATTATI: LE AUTORITÀ VIGILINO E INDIVIDUINO I RESPONSABILI

Manifesti elettorali imbrattati, Agire: «le autorità vigilino e individuino i responsabili». Siamo oramai alla corsa finale di una campagna elettorale come sempre dibattuta, e non manca di poter osservare i soliti gesti di inciviltà che affiancano questo scenario. Oramai è impossibile non accorgersi di come in giro per la nostra città certi manifesti elettorali siano strappati, deturpati e imbrattati tanto da coprire completamente i simboli e i volti dei candidati.

Oltre a lasciare per terra i resti di questi sfregi, si nota (basta vedere anche gli allegati raccolti) come la furia si sia abbattuta unilateralmente soprattutto sui cartelloni delle forze politiche che non sono di sinistra, lasciando linde e intatte tutte le altre immagini come fossero le uniche icone da venerare.

La firma come possiamo decifrare è sicuramente espressione che discende da una becera matrice politica di una sinistra massimalista. Il coordinamento territoriale di Agire per il Trentino a Trento, si augura che i responsabili di questi inqualificabili gesti cessino immediatamente di proseguire, e che le autorità competenti comunali vigilino affinché vengano individuati i fautori per poterli punire secondo l’articolo 8 della legge n. 212/1956, che occorre rammentare assegna una sanzione amministrativa se qualcuno stacca, lacera o rende comunque illeggibili manifesti affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale.

Visti poi i continui fatti di violenza antifascista contro esponenti politici non graditi in un generale clima di odio portato avanti anche da cariche istituzionali che insistono a connotare come violenti solo un colore politico non loro conforme, dedichiamo anche una nota di richiamo democratico, citando l’articolo 294 del codice penale che punisce, con la galera, chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà.

Agire per il Trentino

Coordinamento di Trento