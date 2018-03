AGIRE PER IL TRENTINO – CRUSI * SICUREZZA: ” SONO MOLTO PREOCCUPATO DA QUESTA SITUAZIONE “

Sicurezza, Crusi (Agire) :«sono molto preoccupato da questa situazione». Nel leggere i giornali di questi giorni si fa molta fatica a ricordare la bella città di Trento che abbiamo elogiato per tanti anni, non solo Trento ma anche tante altre città, purtroppo, sono in balia di fenomeni molto preoccupanti.

Il numero di furti, risse, il fenomeno dello spaccio, dei bivacchi e del degrado sono in costante aumento e la cosa che preoccupa ancor di più è il silenzio delle istituzioni che sembrano non avere idea su come far fronte a questa emergenza.

Ricordo che ormai, in molti casi, la gente non denuncia più. Lo reputa solo una perdita di tempo visto che chi delinque dopo poco viene rilasciato.

Non ci bastava la criminalità classica, alquanto pesante e preoccupante per cittadini e commerciati, annoveriamo tra i nuovi arrivati anche persone definite dalla stampa “Trafficanti di donne, uomini e bambini con riti voodoo”.

Penso che a tutto vi sia un limite ed è inutile continuare a gestire la sicurezza in questo modo, bisogna cambiare totalmente registro perché certi mali, una volta insediati, sono molto difficili da estirpare.

Francamente non vediamo l’ora che vi sia l’insediamento del nuovo Governo e non vediamo l’ora di poter attuare sul nostro territorio un programma sicurezza incisivo che ponga fine a questa deriva.

Chiediamo ai cittadini di mandarci tutte le segnalazioni d’emergenza tramite il nostro sito di Agire per il Trentino in attesa che il centrodestra possa governare la nostra Provincia e porre fine a questo scempio.

*

Paolo Crusi

Agire per il Trentino