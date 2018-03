AGIRE PER IL TRENTINO – BINELLI * POLITICHE 2018: ” PATT INESISTENTE, LA MAGGIORANZA NON C’È PIÙ “

Politiche 2018, Binelli (Agire): «Patt inesistente, la maggioranza non c’è più.» Mentre rimbombano i vari risultati, statistiche, analisi e quant’altro di queste ultime elezioni politiche, un dato sembra quanto mai eclatante e sotto gli occhi di tutti: il Patt è un partito completamente inesistente.

Stando ai risultati di quello che fu un tempo il partito degli autonomisti (e che ora svolge il ruolo di stampella arrugginita del Pd), il Patt raggiunge con fatica il 5%, ben lontano da quel 17,55% conquistato alle scorse elezioni provinciali; il loro gran capo, Franco Panizza, è stato sconfitto nonostante partisse in grande vantaggio; e solo grazie ad un sistema elettorale incostituzionale ed al matrimonio di comodo con la Svp che si è potuto salvare qualcosa.

E questo senza contare l’amaro risultato del centro-sinistra pseudo autonomista che non è riuscito a portare a casa neanche un collegio nella Provincia autonoma di Trento, ovvero in una zona da sempre considerata una roccaforte rossa; dati che dimostrano in modo evidente che la maggioranza di governo provinciale non c’è più. Chi di dovere dovrà rendersene conto e trarne le giuste conclusioni.

Grazie al centro-destra non solo si è riusciti a creare una coalizione credibile e alternativa, ma si è anche potuto dare la possibilità di avere un rappresentante Trentino all’interno di quello che si spera sarà il prossimo Governo Salvini.

Agire per il Trentino continuerà su questa strada, in linea con quanto affermato dal nostro leader politico Claudio Cia: ovvero sosterremo in modo convinto il centro-destra formato da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Ignorare i dati per creare fantomatiche compagini senza i partiti nazionali o a trazione dei 5 stelle sarebbe irresponsabile nonché un progetto al quale non siamo minimante interessati.

*

Sergio Manuel Binelli

Coordinatore organizzativo di Agire per il Trentino