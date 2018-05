AGIRE PER IL TRENTINO * ” SCRITTE INGIURIOSE CONTRO GLI ALPINI: OSPITI GRADITISSIMI, PIENA SOLIDARIETÀ NEI LORO CONFRONTI “

Scritte ingiuriose contro gli Alpini, Agire: «Alpini, ospiti graditissimi, piena solidarietà nei loro confronti.»

Agire per il Trentino (Trento) esprime il massimo sdegno per le vergognose scritte apparse in questi giorni sui muri della città contro gli alpini e per l’inqualificabile occupazione di Sociologia da parte dei soliti gruppi incivili anarchici.

Troviamo incredibile e vergognoso che né il Rettore, né il Preside della Facoltà abbiano ordinato subito lo sgombero, così come è ingiustificata una mancanza d’intervento da parte delle forze dell’ordine per liberare un edificio pubblico educativo.

Ancora peggio è l’atteggiamento del Sindaco che dovrebbe chiedere pubblicamente scusa di questi gesti fatti da una sparuta minoranza di elementi che non riesce mai ad allontanare. Agire per il Trentino esprima la piena solidarietà nei confronti dei nostri Alpini, gli Alpini di tutti, che consideriamo invece come graditissimi ospiti, in quanto esempio di rettitudine, solidarietà, sacrificio, tutela e identità del nostro popolo.

L’affetto e la riconoscenza dei nostri concittadini seppellirà ogni vano tentativo di screditamento.

*

Agire per il Trentino