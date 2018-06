AGIRE PER IL TRENTINO – ROBBI * APPROVATO DDL ‘DOPO DI NOI’: ” UNA BUONA NOTIZIA, NON C’È CHE DIRE, LA LEGGE È BEN COSTRUITA MA NOI VIGILEREMO “

Dopo di noi”: un buon provvedimento non esule da rischi, Robbi (Agire): «vigileremo». È stato recentemente approvato all’unanimità il Ddl “Dopo di noi”, provvedimento che racchiude al suo interno le disposizioni in materia di assistenza ai cittadini affetti da disabilità.

L’integrazione della legge nazionale del 2016 introduce disposizioni specifiche per le situazioni in cui le persone con disabilità possano ancora contare sul sostegno della famiglia (Durante noi): si prevede la possibilità di attivare percorsi di autonomia per aumentare dignità e qualità della vita del disabile. Vengono introdotte novità anche per le situazioni in cui questo sostegno di famiglia sia venuto a mancare per qualche motivo (Dopo di noi): anche in questo caso si prevedono progetti personalizzati che mirano a creare (o ad accrescere) l’autonomia della persona disabile, e ove questo non fosse possibile, interventi e progetti mirati ai bisogni della specifica situazione.

Insomma, un obiettivo duplice, per aiutare i disabili sia nell’immediato che per il futuro, onde evitare che l’istituzionalizzazione divenga un punto d’arrivo inevitabile e unica strada percorribile a lungo termine. Una buona notizia, non c’è che dire: la legge è ben costruita. Il problema è che c’è un assoluto bisogno di tenere d’occhio tutte le cooperative e le associazioni che in Trentino rizzano le orecchie al solo sentire odore di finanziamenti dalla Provincia, soprattutto adesso che, in anno elettorale, la Giunta sta elargendo numerosi contributi.

E allora ci vuole qualcuno che metta un guinzaglio ai soggetti che vorranno approfittarsi della legge e inserirsi in un progetto che dovrebbe portare solo del bene ai disabili. Siamo sicuri che i diretti interessati, le persone disabili che stanno alla base di questo progetto, non saranno alla fine relegati in strutture che ne sviliranno il potenziale? Il problema è che anche in questo campo c’è chi lavora solo ed esclusivamente per il suo portafoglio, obiettivo tutt’altro che vicino a quello di aiutare le persone disabili.

Evitare un possibile accumulo indebito di fondi si può, e cercherò di farlo con tutte le mie forze sia in quanto Candidato alle prossime elezioni provinciali sia in veste di “diretto interessato”, in quanto disabile da oltre ventanni.

Luciano Enderle, presidente della Anffas Trentino onlus, suggerisce l’importanza della dimensione antropologica di questa legge: “Quando parliamo di sostenibilità dei sistemi di welfare pensiamo a una dimensione che, ancor prima che economica, è antropologica. Prevenire, o ritardare quanto più possibile, l’istituzionalizzazione significa, per noi, occuparci di sostenibilità secondo questa duplice dimensione.

Contiamo che questo impegno sia sempre più sostenuto e condiviso, culturalmente e finanziariamente, perché lo consideriamo segno di umanità, lungimiranza e buon governo, a partire da quel centro di gravità che si chiama persona”.

Il mio compito, per sottolineare le parole del presidente Enderle che ha parlato di umanità e persone, sarà quello di vigilare, tra le altre cose, sulla piena applicazione della legge e di assicurarmi che nessuno interferisca con il fine ultimo di questi provvedimenti, già caratterizzati per natura da questioni delicate, sia economiche che umane, e che necessitano (per funzionare a dovere) di una commistione tra volontà diverse, sia da parte dei diretti interessati sia da chi gli sta intorno.

*

Gian Piero Robbi

Agire per il Trentino