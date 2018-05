AGIRE PER IL TRENTINO – PERUZZINI * ” INCIDENTI IN TANGENZIALE A TRENTO: SCARSA SICUREZZA E MANCANZA DI CONTROLLO E DI SEGNALAZIONE DEI TRATTI PIÙ CRITICI “

Trento, incidenti in tangenziale, Peruzzini (Agire): «scarsa sicurezza e mancanza di controllo e di segnalazione dei tratti più critici»

Anche ieri per l’ennesima volta la tangenziale di Trento è stato teatro di un incidente stradale che ha paralizzato il traffico intorno alla città.

Questi episodi accadono con troppa continuità e sono dovuti, oltre alla disattenzione e alla mancanza di rispetto dei limiti di velocità dei guidatori, anche alla scarsa sicurezza e ad una mancanza di controllo e di segnalazione dei tratti più critici.

Gli accessi alla strada risultano essere troppo brevi e pericolosi per l’inadeguata visibilità, e soprattutto le gallerie di Piedicastello vengono affrontate a velocità sostenuta pur essendo strette, curve non sufficientemente larghe e illuminate come quelle di Martignano.

Occorre dunque rivedere il progetto o almeno investire maggiormente sulla regolarizzazione del traffico della tangenziale, premesso che occorrerebbe intervenire per sistemarla anche per via del pessimo stato di manutenzione segnalato oramai più volte.

Oramai è noto il degrado in tanti suoi tratti dove si vedono esposte completamente le armature in ferro prive del necessario strato di protezione del cemento, in quanto frantumatosi e staccatosi in blocchi di calcinacci.

*

Paolo Peruzzini

Agire per il Trentino