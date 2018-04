(leggi le altre news di Opinione) AGIRE PER IL TRENTINO – MARINO * CASE ITEA DI POLIN: ” PASSI IN AVANTI, MA MONTASCALE ANCORA NON FUNZIONANTE “ Itea Polin, Marino (Agire): “Passi in avanti, ma montascale ancora non funzionante.” Dopo l’intervento del coordinamento delle Giudicarie di Agire per il Trentino (riportato dalla stampa locale lo scorso 30 novembre), la situazione alle case Itea di Polin, a Tione di Trento, sta migliorando: infatti sono iniziati i lavori di sistemazione della via laterale destra vicino agli Edifici D. Tuttavia, il montascale che da Polin porta al centro abitato è non funzionante. Si sperava che chi di dovere prendesse in mano la situazione, dal momento che alle Itea di Polin risiedono anche persone con gravi forme di disabilità, madri con figli piccoli (con passeggini) e persone anziane che necessitano di assistenza a causa di difficoltà motorie. Queste che sono sempre persone sono costrette o a scendere la rampa di scale oppure peggio ancora ad attraversare la Statale SS237 in totale insicurezza visto che quel tratto di strada è sprovvisto di un semaforo o di strisce pedonali, senza contare che le macchine tendono ad andare veloci. Se da un lato i politici sono sempre pronti a spendere belle parole, dall’altro, nei fatti, non si vede un reale interessamento; e questo dovrebbe far riflettere quelle compagini locali e filo-governative che il 4 marzo hanno ricevuto una “richiesta di sfratto” da parte dell’elettorato. Auspichiamo nuovamente che l’amministrazione comunale di Tione provveda nell’immediato per risolvere questo disagio che, purtroppo, sembra diffuso in altre parti del Trentino. * Tanya Marino

Vice-coordinatrice territoriale di Agire per il Trentino – Valli Giudicarie (leggi le altre news di Opinione)

http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png 0 0 admin http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2018-04-11 18:41:40 2018-04-11 09:43:53 Agire per il Trentino - Marino * case Itea di Polin: " Passi in avanti, ma montascale ancora non funzionante "