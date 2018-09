AGIRE PER IL TRENTINO * ELEZIONI 2018: PRESENTAZIONE CANDIDATI COORDINAMENTO TRENTO PRESSO LA SALA HIPSTER DELL’IMPACT HUB IL 13 SETTEMBRE

Agire per il Trentino presenta i candidati per la città di Trento.

Domani 13 settembre 2018 alle ore 11,30 presso la Sala Hipster dell’Impact Hub di Trento, in via Sanseverino 95, il Consigliere Provinciale Claudio Cia, presenterà i candidati di Agire per il Trentino alle prossime elezione del 21 ottobre per la città di Trento.

*

Presentazione Candidati del coordinamento di Trento:

Bordignon Sandro:

Fondatore di Agire, Responsabile del coordinamento di Trento.

Ho svolto volontariato presso il Movimento per la Vita di Trento come figura di Presidente per due mandati, attualmente sono all’interno dello stesso Direttivo. Svolgo attività sindacale sia come delegato sul luogo di lavoro, sia all’interno del Consiglio Generale Fisascat Cisl del Trentino. Ho avuto una breve ma intensa esperienza (dal 2014 al 2015) come Consigliere Comunale di Trento nella precedente legislatura.

TEMI: Sociale, commercio, commercio per la città di Trento, famiglia.

*

Corazza Mauro:

Attivista di Agire per il Trentino dall’estate del 2016 e fondatore del Coordinamento territoriale della città di Trento, e nell’estate 2017 sono stato nominato Vice coordinatore.

TEMI: Turismo, problemi dell’urbanistica e mobilità.

Robbi Gian Piero:

Attivista di Agire dal 2016, attivo sulle questioni che riguardano principalmente la Disabilità.

TEMI: Welfare, Disabilità

*

Sester Elena:

Dal 2016 Vice Coordinatrice politica del movimento Agire per il Trentino e responsabile del Coordinamento donne. Mamma di tre figli con la passione delle moto e del camper. Ha lavorato come commessa e successivamente come sindacalista nei settori cooperazione sociale, commercio e multiservizi e ad oggi è consulente ed intermediaria assicurativa.

TEMI: Sociale, Giovani

*

Alessandro Boller:

FONDATORE DI AGIRE professione svolgo quella di commerciante, Ho scritto quattro romanzi di avventura/indagine: “L’ombra del Cigno”, “The beginnings”, “Polar Hotel”, “L’ombra del Cigno – La Setta”; inoltre faccio parte, come voce e chitarra, della band country/rock The blurred shadows, gruppo nato nel 2012, con all’attivo più di cento concerti.

TEMI: Commercio, Spettacolo

*

Monica Mosna:

Come professione svolgo appassionatamente quella di fotografa e mi sono sempre interessata di sport, soprattutto di sci: infatti faccio parte di una scuola di sci.

Alle scorse elezioni comunali di Trento mi sono candidata come consigliera comunale, appoggiando Claudio Cia come candidato sindaco.

TEMI: Commercio

*

Agire per il Trentino

Ufficio Stampa e Comunicazione