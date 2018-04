AGIRE PER IL TRENTINO * Coordinamento donne: LUNEDì 16 AL PALAZZO DELLA REGIONE A TRENTO LA PRESENTAZIONE DELLA RESPONSABILE ELENA SESTER

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Lunedì 1​6​ ​aprile alle 1​1.​30, a Trento al Palazzo della Regione (sala Commissioni del primo piano) in conferenza stampa il consigliere provinciale Claudio Cia, coordinatore politico di Agire per il Trentino, presenterà il “Coordinamento donne” del movimento. Al vertice è prevista la nomina di Elena Sester.

Le donne di Agire, al fine di proseguire con le proposte già portate in Consiglio provinciale in occasione della legge di bilancio da parte del consigliere Claudio Cia (e gli interventi in aula dello stesso per tenere alta l’attenzione sul fenomeno bullismo e cyberbullismo) stanno già organizzando nuove attività di sensibilizzazione verso una tematica che coinvolge e deve coinvolgere ognuno di noi.​ ​

Sarà anche l’occasione per parlare delle elezioni provinciali di ottobre, di come il coordinamento donne di Agire si sta preparando a tale appuntamento e quante di esse si sono rese disponibili a candidare.