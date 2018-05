AGIRE PER IL TRENTINO – CASTELLINI E BINELLI * ACCORPAMENTO AMBULATORI VAL DEL CHIESE: “ INIZIEREMO UNA RACCOLTA FIRME CONTRO QUESTI TAGLI ”

Accorpamento ambulatori Val del Chiese, Agire: “Inizieremo una raccolta firme contro questi tagli.” Sull’immenente accorpamento degli ambulatori nella zona della Val del Chiese (Giudicarie) con conseguente centralizzazione presso la Casa della Salute di Storo, Agire per il Trentino torna a farsi sentire tramite i suoi esponenti giudicariesi Grazia Castellini e Sergio Binelli.

“È nostra intenzione iniziare una petizione contro questa ennesima centralizzazione, unico obiettivo delle politiche sanitarie dell’Assessore provinciale sociali Luca Zeni (Pd) e di alcuni amministratori locali che non ci stanno difendendo contro questi tagli.

Non permetteremo che finisca tutto come il punto nascita di Tione, chiuso sempre con la complicità della Giunta Rossi e a discapito delle Valli Trentine, sempre poste in secondo piano rispetto ai grandi centri; inoltre secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe anche che la guardia medica di Condino verrà spostata a Storo, follia pura e recidiva (solo da Pieve di Bono a Storo ci vogliono 17 km).

Nel nostro programma non solo ci opponiamo alle politiche sanitarie dell’attuale maggioranza di governo provinciale ma diamo e daremo moltissimo peso anche agli strumenti di partecipazione democratica per coinvolgere a pari livello tutti i cittadini.

Giovedì 24 maggio 2018 saremo con il nostro gazebo a Condino (Borgo Chiese) per confrontarci con la cittadinanza e per opporci alla centralizzazione degli ambulatori nella Val del Chiese, e sempre in settimana renderemo disponibili i moduli in tutte le sedi possibili per poi infine consegnarli direttamente nelle mani dell’Ass. Zeni quanto prima.

Apprezziamo che i sindacati si siano opposti a questo progetto, ora non resta che attendere una posizione ufficiale del Presidente della Comunità delle Valli Giudicarie Giorgio Butterini.”

*

Grazia Castellini e Sergio Binelli

Agire per il Trentino – Valli Giudicarie