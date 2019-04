ADUNATA NAZIONALE ANA 2019 * CASSA CENTRALE BANCA: « PARTNER UFFICIALE DELL’ADUNATA DEL CENTENARIO »

Cassa Centrale Banca Partner Ufficiale dell’Adunata. Siglato questa mattina un accordo tra Servizi ANA e il Gruppo Bancario Cooperativo, che entra così nel novero degli sponsor principali dell’Adunata del Centenario, in programma a Milano dal 10 al 12 maggio. Si rinnova un sodalizio nato in occasione della scorsa Adunata, a Trento.

Claudio Gario, amministratore unico di Servizi ANA(1) e Giorgio Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano hanno sottoscritto questa mattina un’intesa che conferisce a quest’ultima il ruolo di Partner Ufficiale dell’Adunata di Milano, in programma nel capoluogo lombardo il 10, 11 e 12 maggio. Il Gruppo Bancario sarà dunque sponsor dell’evento nelle varie iniziative che lo caratterizzeranno.

“Dopo il successo dell’Adunata dello scorso anno, non potevamo mancare a questa tappa così importante” ha dichiarato Giorgio Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale Banca. “Siamo orgogliosi di essere ancora una volta al fianco degli Alpini, che condividono con noi i valori del dovere, della tenacia, della responsabilità, della certezza che solo insieme si possano raggiungere mete davvero ambiziose. La nostra squadra crede nel valore del gruppo. La nostra esperienza è una straordinaria storia di uomini, di donne e di imprese che lavorano quotidianamente per il bene e la dignità economica e sociale delle nostre comunità. Un po’ come gli Alpini, che da sempre si prodigano per la tutela del territorio, nel volontariato, nella protezione civile, e che guardano al futuro mantenendo saldi i valori di sempre”.

“Come già avvenuto lo scorso anno a Trento” commenta Sebastiano Favero, Presidente nazionale Ana “diamo il nostro ben ritrovati a Cassa Centrale Banca, che si dimostra ancora una volta vicina agli Alpini, quale partner dell’Associazione in occasione dell’Adunata di Milano, l’Adunata del Centenario: cento anni fa qui a Milano, grazie alla ferma volontà dei nostri Soci fondatori, l’Ana vedeva la luce sotto la galleria Vittorio Emanuele II. Nasceva un’Associazione saldamente legata al territorio, attraverso le sue Sezioni e i suoi Gruppi: è questo il legame che ci accomuna al Gruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, una banca che è vicina alle comunità, agli Alpini e al loro territorio. Ecco perché ci fa molto piacere averla ancora una volta con noi, grazie”.

(1) società che ha come oggetto la gestione dei diritti di utilizzazione dei marchi e di segni distintivi in genere e la prestazione di servizi connessi alle attività istituzionali svolte dall’ANA-Associazione Nazionale Alpini e dalla Fondazione ANA Onlus.