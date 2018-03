ADUNATA ALPINI TRENTO 18 * INAUGURATO IN VIA SANTISSIMA TRINITÀ L’ADUNATA STORE, IL TEMPORARY SHOP UFFICIALE DELL’ADUNATA DEGLI ALPINI

Il negozio, che si trova nella centralissima via SS. Trinità 6 (angolo con via Mazzini) al posto della storica bottega Martina Moda, sarà coordinato dalla Sartoria Schiavi, azienda piacentina già partner dell’Ana nelle ultime edizioni dell’Adunata Nazionale.

Unico punto vendita autorizzato dal Coa (Comitato Organizzatore Adunata) in cui sarà possibile trovare i gadget con marchio Ana e con il logo dell’Adunata di Trento, rimarrà aperto fino a fine maggio.

“L’apertura del Temporary Shop dell’Adunata è un momento tradizionale che simbolicamente anticipa l’arrivo delle migliaia di Penne Nere da tutt’Italia e ci fa entrare nel vivo della manifestazione. I giorni dell’importante appuntamento si avvicinano e in città si respira già grande fermento.

Questo negozio non sarà un punto di riferimento solo per gli Alpini, ma per tutta Trento.

Qui, infatti, si potranno trovare, oltre a tanti gadget, magliette e idee regalo, anche guide, materiale informativo e le card dell’Adunata che permetteranno di muoversi liberamente sui mezzi di trasporto pubblici nei giorni della manifestazione”, affermano il presidente del Coa Renato Genovese e il presidente della Sezione Ana di Trento e vice presidente del Coa Maurizio Pinamonti.