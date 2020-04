ADOC – TRENTINO * SCOMPARSA DIEGO PONTALTI: VINTI « CON TE ABBIAMO TRASCORSO IMPEGNATIVI MOMENTI DI LAVORO E PIACEVOLI CHE NON DIMENTICHEREMO »

Ciao Diego,

te ne sei andato in silenzio, in un freddo martedì, l’ultimo giorno di un marzo surreale.

Oggi noi ti pensiamo per il tuo sorriso, per la tua disponibilità nel dare risposte alle problematiche dei consumatori del Trentino, per la tua instancabile caparbietà nel risolvere positivamente le vertenze e nella gestione delle pratiche burocratiche dell’ADOC del Trentino.

Con te abbiamo perso non solo il vicepresidente, ma un collaboratore fondamentale e un amico sincero; con te abbiamo trascorso impegnativi momenti di lavoro e piacevoli momenti conviviali, che non dimenticheremo.

Non so davvero, Diego, come faremo senza di te.

*

Lucia Vinti

Presidente ADOC del Trentino