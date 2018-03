ACI TRENTO * ” SARA SAFE FACTOR “: A TRENTO MERCOLEDÌ 28 MARZO, LA GUIDA RESPONSABILE SI IMPARA CON IL PILOTA PLURIPREMIATO ANDREA MONTERMINI

Non solo “bevi responsabilmente”, come recita un celebre slogan, ma anche “guida responsabilmente”. Non si stanca di ripeterlo un pilota come Andrea Montermini, campione automobilistico che da oltre dieci anni è al seguito del Sara Safe Factor per spiegare agli studenti in età da patente – ne ha già incontrati oltre 80.000 – che “in strada e in pista vincono le regole”. Anche quando si corre per vincere.

Il Sara Safe Factor è un tour nelle scuole superiori di tutta Italia che nasce dall’impegno di Sara Assicurazioni – Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’Aci – per la sicurezza stradale e vede coinvolti in prima linea Aci Sport e l’Automobile Club di Trento. Un progetto educativo e di sensibilizzazione che, per il suo elevato valore sociale, ha ottenuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Per il 13° anno consecutivo, dunque, il Sara Safe Factor “mette in pista” i ragazzi per sensibilizzarli a una guida più sicura e responsabile, attraverso le testimonianze avvincenti e i preziosissimi consigli di piloti del calibro di Andrea Montermini.

Confermata anche la partnership con Ready 2 Go, il network di Scuole Guida della Federazione Aci che, grazie ai simulatori presenti in numerose tappe, permette ai ragazzi di sperimentare quanto appreso durante la lezione, contribuendo a formare una nuova generazione di guidatori attenti e consapevoli. Il programma di sensibilizzazione presso le scuole rientra, pertanto, tra le iniziative istituzionali perseguite dall’Automobile Club di Trento a sostegno della sicurezza ed educazione stradale verso i giovani.

Mercoledì 28 Marzo il Sara Safe Factor si ferma a Trento: l’incontro si svolgerà a partire dalle ore 10:00 presso l’Aula Magna dell’Itt “Buonarroti-Pozzo”. Circa 300 studenti dello stesso istituto incontreranno Andrea Montermini, che li intratterrà con le regole base della guida sicura: dalla corretta posizione di guida a come si impugna il volante o si regola il poggiatesta, a come si esegue una frenata di emergenza o si controlla una curva malriuscita. Interverrà all’incontro il Presidente Ac Trento Commendatore Roberto Pizzinini.

Mancato rispetto della precedenza, distrazione e velocità elevata sono all’origine di oltre il 40% degli incidenti, che purtroppo in Europa sono ancora la prima causa di morte per i giovani tra i 20 e i 24 anni.

Nel 2016 – per la prima volta dal 2001 – il numero degli incidenti e dei feriti ha registrato un incremento (rispettivamente +0,7% e + 0,9%) sull’anno precedente. Tra il 2001 e il 2016 gli incidenti con lesioni a persona sono diminuiti del 33% e le vittime della strada si sono più che dimezzate (i decessi sono passati da 7.096 a 3.283) benché il tasso di mortalità resti ancora più alto della media europea.

Sara Safe Factor si inserisce nel piano di azione dell’Automobile Club d’Italia a sostegno della campagna Onu che, per il decennio 2010- 2020, ha l’obiettivo di un ulteriore dimezzamento delle vittime della strada.

“La sicurezza stradale è una priorità assoluta: basti pensare che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte e di invalidità permanente per i giovani tra i 20 e i 24 anni – dichiara Marco Brachini, Direttore Marketing di Sara Assicurazioni –

È indispensabile una maggiore consapevolezza da parte di chi guida in quanto l’80% degli incidenti è dovuto a comportamento errato del conducente.

È per questo che dal 2005 portiamo avanti questo progetto formativo, che ha visto oltre 90.000 giovani coinvolti fino a oggi, con i quali continuiamo a dialogare anche sui social, grazie alla pagina Facebook dedicata all’iniziativa.

Crediamo che prevenzione ed educazione siano fondamentali per migliorare la sicurezza sulle strade e che questo sia il modo più efficace per formare conducenti consapevoli.”

