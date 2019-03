aci – Automobile Club d’Italia * “ AUTO 3D ”: « LA NUOVA PIATTAFORMA per favorire l’incontro domanda-offerta di auto nuove o usate »

)

A cura di redazione Opinione





Auto 3D è una piattaforma web realizzata dall’Automobile Club d’Italia, che offre informazioni e servizi utili legati alla mobilità, per chi possiede un’auto o è interessato ad acquistarne una.

In un nuovo ambiente digitale appositamente studiato per gli automobilisti, sarà possibile esplorare le «3D» – le tre dimensioni chiave della mobilità a quattro ruote:

Look “scopri il modello giusto per te”;

Buy “esplora le offerte su nuovo e usato e valuta se conviene più il ‘car sharing’ o il noleggio lungo termine”;

Drive “gestisci serenamente la tua auto grazie ai tanti servizi disponibili”.

Auto 3D:

– aiuta a reperire informazioni utili sui veicoli in commercio (nuovi e usati), fornendo informazioni tecniche e di costo per facilitarne l’acquisto;

– favorisce l’incontro domanda-offerta di auto nuove o usate;

– consente di accedere ai servizi post-vendita (estensione garanzia, acquisto polizza di assicurazione, assistenza e certificato d’uso);

– permette di usufruire di una serie di servizi Aci (già disponibili tramite l’app ACI Space), come Infotarga (per scoprire i dati tecnici e i costi di gestione di un veicolo) o MyCar e Memo (per gestire documenti e scadenze del proprio veicolo).

Visita Auto 3D: http://auto3d.aci.it/