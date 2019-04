A22 – AUTOSTRADA DEL BRENNERO * PONTE DI PASQUA: « DA GIOVEDÌ 18 APRILE IL TRAFFICO SI FARÀ SOSTENUTO, IN PARTICOLARE VERSO LA CARREGGIATA SUD »

Consultare le previsioni sul sito di A22 per pianificare il viaggio. Ponte di Pasqua, traffico intenso, nuovi divieti in Austria per i Tir. La tratta sarà libera da cantieri.

In previsione dell’esodo pasquale, Autostrada del Brennero suggerisce agli utenti di consultare le previsioni del traffico sul sito di A22, o di chiamare il Centro Assistenza Utenti (CAU), prima di mettersi in viaggio. In particolare, si segnala traffico intenso in carreggiata sud nella giornata di venerdì e si fa presente agli autotrasportatori che le autorità austriache hanno introdotto nuovi divieti di circolazione per i mezzi pesanti. Il Commissariato del Governo di Bolzano, di conseguenza, ha decretato a sua volta il divieto di circolazione tra Vipiteno e il Brennero in direzione nord in concomitanza con le restrizioni decise oltre confine, per non congestionare inutilmente quel tratto di autostrada.

Il traffico

Già a partire da domani, giovedì 18 aprile, il traffico si farà sostenuto, in particolare in carreggiata sud. Bollino rosso, con traffico intenso e probabili rallentamenti, nella giornata di venerdì. Anche in questo caso, la carreggiata sud sarà quella maggiormente interessata. Traffico sostenuto in entrambi i sensi di marcia sabato e domenica, mentre i rientri del lunedì di Pasquetta produrranno nuovamente traffico intenso e bollino rosso, in questo caso soprattutto in carreggiata nord. Niente da segnalare per le giornate di martedì e mercoledì. Traffico nuovamente intenso il 25 aprile in direzione nord. Per contribuire ad evitare congestionamenti del traffico, la tratta sarà sempre sgombra da cantieri. Autostrada del Brennero ha inoltre previsto l’incremento del numero di pattuglie degli ausiliari della viabilità e del personale presso le stazioni autostradali per un’assistenza tempestiva ai viaggiatori.

I divieti

I veicoli per il trasporto di cose aventi massa superiore alle 7,5 tonnellate non potranno circolare dalle 14.00 alle 22.00 di venerdì 19 aprile, dalle 9.00 alle 16.00 di sabato 20, dalle 9.00 alle 22.00 di domenica 21, lunedì 22 e giovedì 25. Inoltre, a seguito dell’emissione da parte delle autorità austriache del divieto di transito per i mezzi pesanti per i giorni 19 aprile, 1 maggio, 30 maggio, 10 giugno e 20 giugno 2019, nelle medesime giornate il Commissariato del Governo di Bolzano ha vietato ai TIR la circolazione lungo la A22, in direzione nord, da Vipiteno al Brennero.

I consigli

Autostrada del Brennero suggerisce di programmare il proprio viaggio cercando di scegliere gli orari e i giorni meno trafficati, consultando le previsioni del traffico sul sito internet della Società (www.autobrennero.it). Per qualsiasi necessità o informazione in tempo reale durante il viaggio, è inoltre sempre a disposizione il personale del Centro Assistenza Utenti, raggiungibile al numero verde 800279940. Si raccomanda di affrontare il viaggio curando di avere a bordo acqua e generi di conforto per poter affrontare eventuali code.

Verkehrsprognosen auf der A22-Internetseite geben Auskunft vor Reiseantritt

OSTERN: ERHÖHTES VERKEHRSAUFKOMMEN

NEUE LKW-FAHRVERBOTE IN ÖSTERREICH

Keine Baustellen entlang der Strecke

Im Hinblick auf das starke Verkehrsaufkommen rund um die Osterfeiertage empfiehlt die Brennerautobahngesellschaft, vor Reiseantritt die Verkehrsprognosen auf ihrer Internetseite zu berücksichtigen oder sich beim Benutzerservicezentrum CAU über die aktuelle Lage zu informieren. Mit einem starken Reiseverkehr ist vor allem am Karfreitag in Richtung Süden zu rechnen. Zudem weist die Brennerautobahn AG darauf hin, dass in Österreich neue LKW-Fahrverbote gelten: Das Regierungskommissariat von Bozen hat demzufolge seinerseits ein Fahrverbot in Fahrtrichtung Norden zwischen Sterzing und Brenner erlassen, um unnötige Staus auf diesem Autobahnabschnitt zu vermeiden.

Die Verkehrsprognosen

Bereits am morgigen Donnerstag ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen vor allem in Richtung Süden zu rechnen. Für Karfreitag sehen die Verkehrsprognosen starken Reiseverkehr mit möglichen Verzögerungen vor, ebenfalls in erster Linie auf der Südspur. Ein hohes Verkehrsaufkommen in beiden Fahrtrichtungen wird für Karsamstag und Ostersonntag prognostiziert, am Ostermontag ist voraussichtlich vor allem die Nordspur von starkem Rückreiseverkehr betroffen. Für Dienstag und Mittwoch nächster Woche sehen die Prognosen keine Besonderheiten vor, am Donnerstag, 25. April ist jedoch wieder mit einem starken Verkehrsaufkommen in Richtung Norden zu rechnen. Um Verzögerungen und Staus zu vermeiden, sind für die anstehenden Feiertage alle Baustellen entlang der Autobahn geschlossen. Die Brennerautobahngesellschaft hat zudem einen verstärkten Streifendienst der Fachkräfte für Verkehrsdienste für unverzügliche Hilfeleistungen vorgesehen. Zudem werden über die Feiertage die Mitarbeiter an den

Mautstellen aufgestockt.

Die Fahrverbote

Für LKWs über 7,5 Tonnen gelten folgende Fahrverbote: am Freitag, 19. April von 14 bis 22 Uhr, am Samstag, 20. April von 9 bis 16 Uhr sowie am Sonntag, 21. April, am Montag, 22. April und am Donnerstag, 25. April jeweils von 9 bis 22 Uhr. Aufgrund der neuen Fahrverbote in Österreich am 19. April, am 1. Mai, am 30. Mai, am 10. Juni und am 20. Juni hat das Regierungskommissariat in Bozen an denselben Tagen ein LKW-Fahrverbot auf der Nordspur zwischen Sterzing und Brenner erlassen.

Die Empfehlungen

Die Brennerautobahngesellschaft empfiehlt, die Stunden und Tage mit geringerem Verkehrsaufkommen zu nutzen. Dabei können die Verkehrsprognosen auf der Internetseite unter www.autobrennero.it zu Rate gezogen werden. Für jegliche Informationen steht das Benutzerservicezentrum CAU unter der grünen Nummer 800279940 zur Verfügung. Die Brennerautobahn AG rät zudem, ausreichend Wasser und Verpflegung für eventuelle Staus mitzuführen.