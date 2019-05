A22 – AUTOSTRADA BRENNERO * FESTIVAL ECONOMIA: « COME TUTELARE LE ISTANZE LOCALI IN UN MERCATO GLOBALE, APPUNTAMENTO A PALAZZO CALEPINI VENERDÌ ALLE 10.30 »

Appuntamento venerdì alle 10.30 a Palazzo Calepini, nell’ambito del Festival dell’Economia. Come tutelare le istanze locali in un mercato globale.

Le normative nazionali dei Paesi membri dell’Unione Europea in materia di concessioni autostradali devono armonizzarsi al diritto europeo. Il loro affidamento può quindi essere rimesso a gare aperte a soggetti privati. Questo per tutelare la libera concorrenza e l’efficienza di mercato. Le arterie autostradali, tuttavia, sono sistemi complessi assai delicati, che devono essere in grado di garantire un servizio pubblico efficiente e sicuro, tutelando anche le istanze dei territori che vengono attraversati da un’infrastruttura potenzialmente molto impattante.

Come assicurare aperture globali tutelando l’efficienza e le istanze locali? Come evitare la penetrazione di capitali globali in assi strategici? Proveranno a rispondere a questa domanda Paolo Cambini, docente di Economia applicata al Politecnico di Torino, Ennio Cascetta, docente di Pianificazione dei sistemi di trasporto dell’Università di Napoli, Claudio Cataldi, avvocato cassazionista, Barbara Marchetti, docente di Diritto amministrativo dell’Università di Trento e Lorenzo Saltari, docente di Diritto pubblico dell’Università di Palermo. Coordinatore dell’incontro il Presidente di Autostrada del Brennero Spa, l’avvocato Luigi Olivieri.

Un’attenzione particolare sarà riservata al caso A22, un’arteria autostradale realizzata dagli Enti Pubblici locali e da questi gestita con una veste privatistica per sessant’anni, oggi oggetto di un’innovazione normativa studiata per assicurare l’efficienza di mercato, senza spogliare gli Enti Pubblici locali del controllo sulla sua gestione.

Il confronto, che si inserisce all’interno degli appuntamenti del Festival dell’Economia, si terrà venerdì 31 maggio alle ore 10.30 nella sala Fondazione Caritro di Palazzo Calepini, in via Calepina 1 a Trento.