AUTORITà CONCORRENZA * COMUNE NAGO TORBOLE (TN): « ASSEGNAZIONE PLESSO SPORTIVO, OPERATORI LOCALIZZATI IN UNA CERTA AREA GEOGRAFICA A SCAPITO DI ALTRI »

COMUNE DI NAGO TORBOLE (TN) – ASSEGNAZIONE PLESSO SPORTIVO. Provincia Autonoma di Trento Con riferimento alla legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4, recante Promozione dello sport e dell’associazionismo sportivo trentino pubblicata in b.u. 26 aprile 2016, n. 17, suppl. n. 4, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 29 ottobre 2019, ha ritenuto opportuno svolgere, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le seguenti considerazioni in merito alle ricadute anticoncorrenziali della stessa per gli aspetti che seguono.

Nello specifico, rileva la disposizione prevista dall’art. 30 della citata legge e volta a disciplinare la gestione ordinaria degli impianti prevedendo che “Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione dei criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l’uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse […]”.

In particolare, si evidenza come il criterio del radicamento territoriale, secondo il quale i soggettiche possono concorrere all’affidamento della gestione degli impianti debbano necessariamente avere sede nel territorio comunale ove sono ubicati gli impianti stessi, appare restrittivo della concorrenza nella misura in cui non favorisce la più ampia partecipazione possibile dei potenziali operatori interessati, ponendosi in contrasto con i principi di non discriminazione e parità di trattamento. Secondo il consolidato orientamento dell’Autorità1 la scelta di limitare la possibilità di partecipazione alla selezione per la gestione degli impianti ai soli soggetti con sede sul territorio costituisce un criterio preferenziale discriminatorio, in quanto favorisce gli operatori localizzati in una certa area geografica a scapito di altri senza che ciò possa ritenersi giustificabile in relazione al servizio richiesto.

L’Autorità ha rilevato inoltre che costituisce principio condiviso2 quello per cui il radicamento territoriale non può costituire un criterio che possa ragionevolmente incidere sulla prestazione richiesta, finendo per determinare un vantaggio del tutto svincolato dalle caratteristiche oggettive dell’offerta. Sotto tale profilo la norma presenta una portata anticoncorrenziale ponendosi in contrasto con i richiamati principi di parità di trattamento e di non discriminazione. In conclusione, il criterio selettivo previsto nella norma appare ingiustificatamente discriminatorio e non rispondente all’esigenza di favorire la più ampia partecipazione possibile dei potenziali operatori interessati e si pone in contrasto con i principi di non discriminazione e di parità di trattamento. La presente segnalazione verrà pubblicata sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui all’art. 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE Roberto Rustichelli

