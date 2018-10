RIVEDI REPLAY ‘ TALE E QUALE SHOW ‘: SU RAI UNO LA PUNTATA DEL 19 OTTOBRE (LINK VIDEO)

Tale e quale show.Puntata del 19/10/2018 Sesta puntata di questa ottava edizione. Quarto giudice per l’occasione, Milly Carlucci, che sarà al fianco di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Ecco in quali star dovranno “immedesimarsi” i 12 protagonisti dello show: Andrea Agresti avrà le sembianze di Caterina Caselli, Roberta Bonanno si scatenerà con Tina Turner, Matilde Brandi diventerà Cindy Lauper, Massimo Di Cataldo imiterà Fabio Rovazzi, Alessandra Drusian vestirà i panni di Annie Lennox, Antonella Elia sarà Rita Pavone, Mario Ermito si metterà alla prova con Miguel Bosé, Vladimir Luxuria se la vedrà con Ivan Cattaneo, Antonio Mezzancella sarà impegnato con Edoardo Bennato, Guendalina Tavassi si trasformerà in Bianza Atzei, Raimondo Todaro in Fabio Concato e Giovanni Vernia sarà Bono degli U2.

LINK VIDEO