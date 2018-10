RIVEDI – REPLAY ‘ TALE E QUALE SHOW ‘ * RAI 1: NELLA SETTIMA PUNTATA DEL 26 OTTOBRE IN GIURIA NINO FRASSICA E LUCIA OCONE (LINK VIDEO)

Tale e quale show. St 2018 Puntata del 26/10/2018. La settima puntata è davvero tutta da gustare anche per via della presenza in giuria di Nino Frassica e Lucia Ocone che si aggiungono a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Altra “chicca”, la doppia imitazione di Mina “rappresentata”, in due momenti diversi della carriera, da Roberta Bonanno e Alessandra Drusian.

È la seconda volta nella storia dello show che nella stessa serata sarà rappresentato lo stesso big (proprio in questa edizione Claudio Baglioni è stato “riprodotto” da Antonio Mezzancella e Giovanni Vernia). Dunque, al termine di questo settimo appuntamento ci sarà il nuovo “Campione di Tale e Quale Show, 8° edizione”. La classifica provvisoria vede in testa Antonio Mezzancella, tallonato in seconda e terza posizione rispettivamente da Alessandra Drusian e Roberta Bonanno. Ma i punti di distanza sono davvero pochissimi e non sono da escludere anche incredibili ribaltoni.

E i punti a disposizione varranno ancora di più perché in palio non c’è solo il titolo del vincitore che sarà decretato nel corso di questa settima puntata, ma anche la possibilità di continuare l’avventura nei prossimi 4 appuntamenti per arrivare alla “nomina” del “Campione di Tale e Quale Show 2018”.

