RIVEDI – REPLAY – RIVEDI ‘ LINEA BLU ‘ * RAI 1 * ” NELLA PUNTATA DEL 17 NOVEMBRE LE TELECAMERE APPRODANO ALLA CINQUE TERRE ” (LINK VIDEO)

Linea Blu. St 2018 Cinque Terre – 17-11-2018. Le telecamere di Lineablu approdano alla Cinque Terre, un territorio di rude bellezza che ha ispirato artisti italiani e stranieri e oggi attira turisti provenienti da tutto il mondo. A bordo del simpatico natante Nemo, un semisommergibile con la chiglia trasparente che permette agli amanti del mare di tutte le età di ammirare i fondali marini, raggiungeremo l’Area Marina Protetta delle Cinque Terre.

Lì si racconterà un percorso subacqueo attrezzato per persone non vedenti, realizzato lungo le coste del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Istruttori specializzati accompagnano persone ipovedenti sott’acqua, per fargli “toccare con mano” alghe, spugne, posidonie, mentre descrivono gli incontri con le specie che popolano la riserva marina.

Si parlerà di Roc-Pop-Life, un progetto innovativo che punta a “restaurare” la biodiversità dei fondali marini mediante il ripristino di foreste subacquee, rappresentate dalle cosiddette “querce di mare”. Quest’alga bruna, che cresce sulle rocce dei fondali in prossimità della fascia costiera, è preziosissima per gli equilibri ecologici e per la vita del nostro mare.

