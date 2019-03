RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” THE ROOKIE ” – RAI 2: “« EP 2 NELLA PUNTATA DEL 30 MARZO 2019 MENTRE TIM SI RIPRENDE, LUCY VIENE ASSEGNATA ALL’AGENTE WRIGLEY » (LINK VIDEO)

The Rookie. St 1 Ep 2 Corso accelerato. Mentre Tim si riprende, Lucy viene assegnata all’agente Wrigley, il suo esatto opposto: pigro, indolente, odia correre rischi. Lopez mette a dura prova Jackson, per assicurarsi che non si blocchi più in servizio. Talia cerca di lavorare sui problemi alla guida di Nolan, che distrugge una macchina di servizio e investe perfino una donna, che si rivela la vittima di un rapitore…

