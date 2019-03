RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” THE ROOKIE ” – RAI 2: “« EP 1 NELLA PUNTATA DEL 30 MARZO 2019 JOHN NOLAN SI RECA AL DIPARTIMENTO PER IL SUO PRIMO GIORNO DI LAVORO ALLA POLIZIA DI LOS ANGELES » (LINK VIDEO)

The Rookie. St 1 Ep 1 Ricominciare. Dopo aver sventato una rapina in banca, John Nolan si reca al dipartimento per il suo primo giorno di lavoro alla Polizia di Los Angeles. Con lui altre due reclute. Il Sergente Grey assegna i rispettivi agenti istruttori. Comincia quindi l’addestramento…

LINK VIDEO