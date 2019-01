RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” SUPERBRAIN LE SUPERMENTI ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 25 / 01 / 2019 OSPITI, MELISSA SATTA, IVA ZANICCHI E MASSIMO GHINI » (LINK VIDEO)

Superbrain Le Supermenti. St 2019 Ospiti: Melissa Satta, Iva Zanicchi e Massimo Ghini. In questa terza puntata in giuria siederanno: Melissa Satta, Iva Zanicchi e Massimo Ghini. Anche questa settimana il pubblico vedrà all’opera sei nuove “supermenti” che, grazie al loro talento (per i numeri, la memoria, o dotate di un senso particolarmente sviluppato), unito allo studio e a un pizzico di follia, daranno vita a momenti di grande spettacolo.

LINK VIDEO

*

*

Se sei arrivato fino qui significa che ciò che abbiamo pensato anche per te è utile.

Tu puoi pensare un po’ per noi ed esserci utile?Puoi sostenere la nostra agenzia, libera che pubblica tutto di tutti senza filtri e pregiudizi, con una tua microdonazione tramite PayPal?È sufficiente cliccare QUI…

Grazie!