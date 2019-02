RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” SUBURRA ” (LA SERIE) – RAI 2: “« EP 1 NELLA PUNTATA DEL 15 / 02 / 2019 SUI SUOLI IN PARTE IN MANO ALLA CHIESA, SI SCATENANO LE BRAME DI SAMURAI » (LINK VIDEO)

Suburra (La Serie). St 1 – Ep 1 – 2019 21 giorni. A causa delle dimissioni del sindaco di Roma, le procedure per rendere edificabili alcuni terreni sul lungomare di Ostia subiscono una improvvisa accelerata. Su questi suoli, in parte in mano alla Chiesa, in parte in mano alla famiglia malavitosa degli Adami, si scatenano le brame di Samurai, un potente boss interessato a comprare i terreni per mano di alcune famiglie del Sud. Fiutata l’opportunità, tre giovani criminali, di diversa estrazione e provenienza, cercano di fare degli affari facili.

