RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” SPECIALE CHI L’HA VISTO? – UCCIDETE ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN ” – RAI 3 : “« PUNTATA DEL 21 MARZO 2019 » (LINK VIDEO)

Speciale Chi l’ha visto? – Uccidete Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Ilaria Alpi, Miran Hrovatin: “E’ stata un’esecuzione”. Lo scrive il medico della nave Garibaldi nel suo diario il 20 marzo 1994. E’ un’intervista inedita ad aprire lo speciale di “Chi l’ha visto?” ed è quello che hanno sempre sostenuto i genitori di Ilaria, Luciana e Giorgio, ma fin dall’inizio hanno dovuto fare i conti con ritardi, bugie e depistaggi. A 25 anni da queste due morti, analizziamo documenti e testimonianze inedite per capire cos’è accaduto, per individuare chi aveva interesse a non far scoprire traffici illeciti e il grosso giro di malaffare legato ai miliardi di lire della cooperazione.

Chi c’era a Mogadiscio e a Bosaso in quei giorni? E perché le inchieste giudiziarie hanno portato in carcere soltanto un innocente, il giovane somalo Hashi Omar Hassan, condannato grazie a false dichiarazioni? Quando l’inviata di “Chi l’ha visto?” Chiara Cazzaniga riesce a rintracciare il super testimone, si ottiene la revisione del processo e dopo 17 anni Hashi viene scarcerato. La sentenza pronunciata dal Tribunale di Perugia sostiene che si è trattato di un depistaggio di ampia portata e invia il fascicolo a Roma. La Procura della capitale ha di recente richiesto una nuova archiviazione. Ma gli assassini e i mandanti sono ancora in libertà.

