RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” SERENO VARIABILE ” – RAI 2: ” NELLA PUNTATA DEL 22 / 12 / 2018 OGNI ANNO A NATALE SAN MARINO SI AGGHINDA A FESTA E LUCI, SUONI, COLORI E PROFUMI ” (LINK VIDEO)

Sereno Variabile. Il Natale a San Marino – 22-11-2018. Ogni anno a Natale San Marino si agghinda a festa e luci, suoni, colori, profumi avvolgono le strade e le contrade del centro storico. Immerso in questa gioiosa atmosfera Osvaldo Bevilacqua, in questa puntata di Sereno Variabile, condurrà i telespettatori in un allegro viaggio tra le tradizioni e la storia dell’antica Repubblica.

Accolto dalla Banda Musicale di San Marino con le note di una classica melodia natalizia, Osvaldo si inoltrerà nei mercatini tra banchi di artigianato, prodotti gastronomici e giocattoli e visiterà la Cupola Trasparente, regno dei bambini che assieme a Babbo Natale e artisti vari si divertono tra laboratori artistici e di pasticceria.

Osvaldo ci introdurrà poi a Palazzo Valloni, un sito non aperto al pubblico, dove due volte l’anno avviene l’investitura dei Capi Reggenti, ovvero i Capi di Stato di San Marino. Alla storia di questa che è tra le più antiche Repubbliche d’Europa, e alla sua attitudine all’accoglienza, farà cenno Nicola Renzi, Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Giustizia. Osvaldo visiterà la Casa della musica di un collezionista di viole e violini, punto di incontro per tanti musicisti sammarinesi, ascolterà il coro dei bambini dell’Istituto di Musica di San Marino all’interno del Teatro Titano e farà un tuffo nel passato con i gruppi di rievocazione Medievale che incontrerà sulla Torre Guaita.

Nel piccolo borgo di Montegiardino, a soli tre chilometri dal centro, Osvaldo scoprirà i sapori e i prodotti del territorio, assieme all’artigianato e alla storia dei Lunghi Archi di San Marino, per poi concludere il suo tour immergendosi nell’atmosfera fiabesca del Bosco delle Emozioni. L’inviata Maria Teresa Giarratano ci farà conoscere la nuova Galleria Nazionale di San Marino, inaugurata lo scorso luglio, che ospita una ricca collezione di Arte Moderna e Contemporanea che va dai primi decenni del XX secolo ad oggi, e ci porterà poi a curiosare in un negozio di candele artigianali.

