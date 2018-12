RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” SERENO VARIABILE ” – RAI 2: ” NELLA PUNTATA DEL 09 / 12 / 2018 OSVALDO BEVILACQUA QUESTA SETTIMANA SARÀ A CASERTA ” (LINK VIDEO)

Sereno Variabile. St 2018- 19. Caserta – 01-12-2018. Osvaldo Bevilacqua con Sereno Variabile questa settimana ci porterà a scoprire Caserta e le sue bellezze, tra queste Casertavecchia, il borgo medievale che sorge alle pendici dei monti Tifatini, con il Castello di epoca longobarda, il Duomo dedicato all’arcangelo San Michele, esempio eccezionale di epoca romanica.

Si conoscerà il piatto tipico di questo luogo, il pancotto, re indiscusso della cucina tradizionale Casertana che ha origini antiche e l’impegno di molti giovani che si stanno impegnando per rilanciare e promuovere il turismo, come quelli dell’associazione “Itinerari Paralleli” che ha incontrato Maria Teresa Giarratano. Da Casertavecchia si passerà ai luoghi della dinasta dei Borbone, di cui il simbolo è la maestosa Reggia, creata dal genio dell’architetto Luigi Vanvitelli, per volere di re Carlo come simbolo del nuovo regno di Napoli. Con le sue 1200 sontuose stanze e lo sconfinato parco, è la residenza reale più grande al mondo per volume.

La Reggia fu ultimata nel 1845, anche se era già abitata dal 1780, ed è considerata l’ultimo grande esempio di Barocco italiano. Ma il segno dei Borbone non è circoscritto solo alla residenza reale. Infatti a pochi chilometri dallo sfarzo della Reggia a spalancare le porte ai visitatori assetati di cultura è un’altra meraviglia: San Leucio. Il nome di questa frazione ha fatto il giro del mondo e i meriti vanno alla lavorazione della seta. La sua storia è custodita all’interno del complesso monumentale del Belvedere, riconosciuto dall’Unesco patrimonio dell’umanità, là dove prese forma quello che era il sogno di re Ferdinando: creare una vera e propria realtà industriale alla cui base vigevano principi di uguaglianza sociale ed economica. Un fantastico viaggio dove storia, cultura e tradizione si fondono in una perfetta sinfonia.

