RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” SANREMOYOUNG ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 15 / 02 / 2019 OSPITI DELLA SERATA, JOHN TRAVOLTA E MAHMOOD » (LINK VIDEO)

Sanremoyoung. St 2019. Ospiti della serata: John Travolta e Mahmood. Antonella Clerici in compagnia di un mito, John Travolta, per una sera conduttore d’eccezione, presenta l’avvincente teen talent dedicato alla musica: SanremoYoung. Ospite sul palco con i ragazzi in gara, il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood. Grinta, stile, determinazione ma soprattutto voglia di arrivare sono queste le caratteristiche dei giovani cantanti che SanremoYoung ancora una volta porterà sul palco del Teatro Ariston.

LINK VIDEO