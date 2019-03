RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” SANREMOYOUNG – LA NOTTE DEGLI ESAMI ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 1 / 03 / 2019 OSPITE IN STUDIO IL VINCITORE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2019 MAHMOOD » (LINK VIDEO)

Sanremoyoung: la notte degli esami – 01-03-2019. L’avvincente teen talent torna per una serata unica, all’insegna del grande spettacolo. Antonella per l’occasione avrà al suo fianco “la più amata dagli italiani”, Lorella Cuccarini, reduce da innumerevoli successi teatrali. La puntata sarà arricchita dalla presenza del trionfatore del Festival di Sanremo 2019, Mahmood.

Straordinario il successo di questo giovane artista, che in brevissimo tempo ha scalato tutte le classifiche con il suo brano, “Soldi”, numero uno in Radio e al primo posto tra i singoli, raggiungendo un record assoluto su Spotify! La sfida è entrata nel vivo e dopo i duetti da brivido della scorsa settimana, i giovani cantanti in gara dovranno dimostrare tutto il loro talento al fianco di ospiti davvero speciali. Infatti, in questa puntata l’Academy di SanremoYoung si mette in gioco e sale sul palco, per duettare insieme ai ragazzi.

Abilità canore, disinvoltura in scena e passione potranno fare la differenza per conquistare ancora una volta la Giuria di esperti e il pubblico a casa.

