RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” SANREMOYOUNG : LA FINALE – ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 15 MARZO 2019 SONO QUATTRO I GIOVANI E PROMETTENTI CANTANTI ARRIVATI ALLA SERATA DECISIVA » (LINK VIDEO)

Sanremoyoung : la finale – 15-03-2019. Sono quattro i giovani e promettenti cantanti arrivati alla serata decisiva che stabilirà chi di loro è il solo e unico vincitore di questa edizione. La serata conclusiva promette davvero scintille, e a fare da cornice a queste nuove promesse della musica italiana tante gradite sorprese: prima fra tutte un ospite amatissimo dal pubblico femminile, ma non solo. Attore, regista ed ex nuotatore, Raoul Bova, è uno dei personaggi italiani più apprezzati dal cinema internazionale.

Ma a SanremoYoung per la finale la musica sceglie di attraversare i confini e di regalarci uno degli show più seguiti degli ultimi anni: We Will Rock You, lo spettacolo con i più grandi successi dei Queen e tra i musical più rappresentati al mondo, per una serata di grande spettacolo da non perdere assolutamente! Gli ospiti musicali della serata saranno: Arisa, Anna Tatangelo, Paola Turci e Shade. Ospite d’eccezione il celebre discografico Tony Renis, super ospite, una leggenda della canzone, Riccardo Cocciante.

