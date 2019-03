RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” SANREMOYOUNG – IL SOGNO -” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DELL’8 MARZO 2019 DUE OSPITI D’ECCEZIONE, GINO PAOLI E GIGI D’ALESSIO » (LINK VIDEO)

Sanremoyoung. St 2019 SanremoYoung: il sogno – 08-03- 2019. Quarto imperdibile appuntamento con la semifinale di SanremoYoung, l’avvincente teen talent condotto da Antonella Clerici. Sei giovani e talentuosi cantanti arrivati alla quarta e decisiva puntata che li catapulterà alla finalissima del 15 marzo dovranno dare il massimo per conquistare Academy e il pubblico a casa.

Due ospiti d’eccezione, vere icone del nostro panorama musicale, per una serata che si preannuncia fin da ora adrenalinica. Il primo Gino Paoli. Le sue canzoni hanno fatto innamorare intere generazioni: Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c’è, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d’amore, solo per citare alcuni dei suoi capolavori. Il secondo invece ha iniziato a comporre musica sin da bambino, ma probabilmente nessuno si aspettava che quel giovane ‘scugnizzo’ nel corso della sua carriera vendesse oltre 20 milioni di dischi, conquistando 3 dischi di diamante e più di 100 dischi di platino, è Gigi D’Alessio.

