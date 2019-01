RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” ROBERTO BOLLE – DANZA CON ME ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 01 / 01 / 2019 IL BALLERINO È ANCHE DIRETTORE ARTISTICO E IDEATORE DEL PROGRAMMA » (LINK VIDEO)

Roberto Bolle – Danza con me. St 2019 Puntata del 01/01/2019. Dopo il successo di critica e pubblico dell’edizione precedente e dopo aver vinto il prestigioso premio internazionale del Rose D’Or come miglior programma di entertainment a livello europeo, Rai1 torna a puntare sull’arte e sull’eccellenza italiana per inaugurare il nuovo anno con Danza con me, il grande show di Roberto Bolle, qui non solo protagonista, ma anche direttore artistico e ideatore.

Se portare la danza in prima serata su Rai1 sembrava una sfida quasi impossibile, questo eccezionale risultato di Danza con me, sembra invece averne rivelato l’opportunità storica di “segnare un cambiamento culturale in cui la danza e il balletto possano essere percepiti come una forma d’arte vicina alle persone e in grado di arrivare ai loro cuori e smuovere emozioni” come ha sottolineato lo stesso Bolle alla consegna del Rose D’Or. Una scelta che la Rete Ammiraglia ha ribadito riconfermando la prestigiosa collocazione nel palinsesto del primo giorno del nuovo anno, per sottolinearne l’importanza simbolica dal punto di vista editoriale oltre che il gradimento dimostrato dal pubblico.

