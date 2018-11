RIVEDI – REPLAY – REPLICA ‘ RAI 2 ‘ * ‘ IL RISTORANTE DEGLI CHEF ‘ : ” PUNTATA INTEGRALE DEL 27 NOVEMBRE ” (LINK VIDEO)

Nella prima sfida di questa puntata gli aspiranti chef dovranno confrontarsi con l’ingrediente del cuore di ogni giudice: il burro per Philippe Léveillé, sinonimo di cucina bretone, il riso per Andrea Berton, emblema della sua cucina, e il limone per Isabella Potì, ricordo della sua infanzia.

I concorrenti in 60 minuti dovranno riuscire a preparare un piatto che ne esalti le caratteristiche.

I due migliori saranno nominati capi brigata e sceglieranno due assistenti a testa con cui affrontare il primo servizio ne “Il ristorante degli chef”, dove dovranno stilare la lista di piatti ispirati al tema “Menù delle origini” assegnato dai giudici, e soddisfare le esigenze di veri clienti.

LINK VIDEO

Se sei arrivato fino qui significa che ciò che abbiamo pensato anche per te è utile.

Tu puoi pensare un po’ per noi ed esserci utile?

Puoi sostenere la nostra agenzia con una tua microdonazione tramite PayPal?

È sufficiente cliccare QUI…

Grazie!