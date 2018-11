RIVEDI – REPLAY – REPLICA ‘ PORTA A PORTA ‘: RAI 1: NELL PUNTATA DEL 13 NOVEMBRE OSPITE DI BRUNO VESPA IL SINDACO DI ROMA, VIRGINIA RAGGI (LINK VIDEO)

Porta a porta. St 2018-19 Puntata del 13-11-2018. Il sindaco di Roma Virginia Raggi ospite di Porta a Porta, intervistata da Bruno Vespa. Raggi “Spazzati via due anni di fango”, le richieste della capitale al governo, reddito di cittadinanza record al sud in testa Napoli e Palermo, regione Piemonte “se il governo non fa la Tav ci pensiamo noi”.

Nell’Italia che sta cambiando il programma di Bruno Vespa offre la continuità di un’informazione puntuale e corretta sui grandi temi di attualità: dalla politica all’economia, dai grandi fatti di cronaca al costume in evoluzione. Reportage di forte impatto e interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura arricchiscono l’offerta editoriale. Una missione confermata dalla capacità di essere presenti nei tempi reali sugli eventi e sulle emergenze che si affacciano quotidianamente sullo scenario italiano e mondiale.

LINK VIDEO