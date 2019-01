RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” PASSAGGIO A NORD OVEST ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 26 / 01 / 2019 PALAZZO FARNESE, PERLE ROSA, LA “TRIBÙ DELL’ASCIA” E L’UOMO DEI LAMPIONI DI BRESLAVIA » (LINK VIDEO)

Passaggio a Nord Ovest. St 2018-19. Palazzo Farnese, perle rosa, la “tribù dell’ascia” e l’uomo dei lampioni di Breslavia – 26-01-2019.

Insieme ad Alberto Angela si visiterà, a Roma, uno tra gli edifici più emblematici del Rinascimento e rappresentativi delle relazione tra Italia e Francia del XVI secolo: Palazzo Farnese. Edificato alla fine del ‘400 per volontà del cardinale Alessandro Farnese per esaltare e celebrare la gloria della famiglia Farnese, oggi è la sede dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Ecole française de Rome.

Nelle calde acque del Mar dei Caraibi, una strana creatura segue il suo singolare destino. Pescata per la sua polpa sin dall’inizio dei tempi, oggi la Conchiglia Regina risveglia altri desideri. In fondo alle pieghe del suo corpo elastico, il mollusco nasconde un meraviglioso tesoro, la perla rosa. I Vedda sono una tribù nota anche come “tribù dell’ascia”, poiché ogni componente ha sempre con sé le sue armi. I Vedda praticano una forma di animismo unito al buddismo, e credono di poter comunicare con i loro antenati attraverso un medium.

Verso l’ora del tramonto, lungo le strade della città di Breslavia, in Polonia, un uomo con indosso un mantello e un cilindro, si occupa di accendere a mano, uno a uno, i 103 lampioni a gas dell’antico borgo. La sua è una tradizione che dura da secoli e che, nonostante le grandi trasformazioni elettriche, continua a resistere incantando passanti e turisti.

LINK VIDEO