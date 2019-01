RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” PASSAGGIO A NORD OVEST ” – RAI 1: “« NELLA PUNTATA DEL 05 / 01 / 2019 VIAGGIO TRA CANADA, EGITTO ED INDIA »

Passaggio a nord ovest, il programma ideato e condotto da Alberto Angela, partirà anche questa settimana per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia e si potrà assistere a fenomeni naturali spettacolari. Il Canada è un paese dai mille volti umani, circa il 3 per cento della popolazione è costituito da comunità indigene.

E’ un paese straordinario per le sue bellezze naturalistiche, come le cascate del Niagara, famose in tutto il mondo per la loro imponente portata idrica. Alberto Angela in questa puntata ci parlerà anche dell’Egitto, che affascina da sempre studiosi e appassionati. Si ripercorrerà l’epopea dei primi esploratori dell’antico Egitto, come il francese Auguste Mariette e i due fratelli tedeschi Heinrich e Emil Brugsch.

I telespettatori potranno seguire le loro antiche ricerche, ma si vedranno anche a che punto sono alcuni progetti di scavo di oggi. Grazie alla guida di una coppia di allevatori, nello stato del Rajasthan, si entrerà nel mondo dei cavalli Marwari, una razza indigena dell’India. Sono animali straordinari, capaci di danzare al ritmo di musiche tradizionali, in un paese dove il tempo sembra essersi fermato e la vita degli uomini è all’unisono con quella degli animali.

