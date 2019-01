RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” PASSAGGIO A NORD OVEST ” – RAI 1: “« LE COLONIE GRECHE IN ITALIA, L’ALLUVIONE DELLA SENNA E LA CINA NELLA PUNTATA DEL 19 / 01 / 2019 » (LINK VIDEO)

Passaggio a Nord Ovest. St 2018-19 Le colonie greche in Italia, l’alluvione della Senna, Cina – 19-01-2019. Alberto Angela parte per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia e ci fa assistere a fenomeni naturali spettacolari. Un viaggio nella storia antica; visitiamo le più importanti colonie fondate dai Greci in Italia. A Paestum a passeggio tra i templi e i preziosi reperti conservati nel Museo, in Sicilia si scopre la valle dei Templi di Agrigento e il teatro greco di Siracusa. 20 gennaio 1910. La Senna straripa e in una settimana dilaga nella città invadendo perfino le periferie.

Le strade sono sommerse e la capitale, in piena fase di modernizzazione, è totalmente paralizzata. Seguendo un giornalista e un fotografo del quotidiano più importante dell’epoca, si incontreranno gli abitanti della città e alcuni dei principali protagonisti della catastrofe, e rivivremo, ora per ora, quella “settimana terribile”. E’ l’occasione per scoprire una Parigi ignota. Conoscere un paese e un popolo, significa anche tenere conto del modo di vestire delle persone. In Cina, come ormai in molti paesi, convivono tra loro stili diversi e libertà assoluta, imposta dalla modernità si accosta alla tradizione e alle antiche regole.

